دفن جثمان الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة في الولايات المتحدة

أعلن كمال زادة أحد أقارب الفنانة الراحلة شادية، عن وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية من الأم.





ومن المقرر أن يتم دفن جثمانها في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة.





كان زادة كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتقلت الى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية و أخت جدتي و خالت أبويا".



