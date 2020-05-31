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نجم الأهلي مطلوب في الدوري الإماراتي
الأحد 31/مايو/2020 - 02:55 ص
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية محلية أن التونسي على معلول نجم الأهلي كشف لبعض اللاعبين المقربين منه في الفريق أن العرض الذي تلقاه عبر وكيله من العين الإماراتي سوف يتم إرساله لإدارة القلعة الحمراء بشكل رسمي.
وسيقوم مسئولو العين الإماراتي بتقديم العرض بشكل رسمي وذلك بعد حسم موقف النشاط الرياضي في مصر أو في الإمارات.
وتلقى علي معلول العرض الإماراتي عن طريق وكيله بواقع الحصول على مبلغ 3 مليون دولار سنويًا في حال موافقته الإنضمام إلى صفوف العين الإماراتي.
ووصلت العديد من العروض الخليجية في وقت سابق للنجم التونسي من أجل الرحيل عن صفوف المارد الأحمر إلا أن معلول تمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي، حيث أنه يتقاضى راتب سنوي يبلغ مليون دولار سنويًا في عقده الجديد الذي قام بتوقيعه مع الأهلي قبل الموسم الماضي.