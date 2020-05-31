نجم الأهلي مطلوب في الدوري الإماراتي

ذكرت تقارير صحفية محلية أن التونسي على معلول نجم الأهلي كشف لبعض اللاعبين المقربين منه في الفريق أن العرض الذي تلقاه عبر وكيله من العين الإماراتي سوف يتم إرساله لإدارة القلعة الحمراء بشكل رسمي.





وسيقوم مسئولو العين الإماراتي بتقديم العرض بشكل رسمي وذلك بعد حسم موقف النشاط الرياضي في مصر أو في الإمارات.





وتلقى علي معلول العرض الإماراتي عن طريق وكيله بواقع الحصول على مبلغ 3 مليون دولار سنويًا في حال موافقته الإنضمام إلى صفوف العين الإماراتي.



