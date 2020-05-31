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سارة فرح تطرح "يا خسارة" عبر يوتيوب

الأحد 31/مايو/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر

طرحت المطربة سارة فرح فيديو أغنيتها الجديدة "يا خسارة"عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

والأغنية من كلمات مصطفى زمزم، ألحان وتوزيع ناصر الأسعد.

عبّرت سارة قائلة: " إنها تحب هذه الأغنية جدا على الصعيد الشخصي، أغنية تحمل الكثير من المعاني المتعلقة بالحب. وأشارت إلى أن التجارب القاسية في الحب لا تكسر الفرد بل تقوّيه، وتابعت قائلة إن الهدف من هذا العمل هو أنّ الإنسان باستطاعته أن يخلق من الضعف قوة."

نذكر أن سارة كانت قد وقفت للمرّة الأولى على المسرح مع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية حيث قدّمتا أغنية "حرمت أحبك". بعد ذلك غنّت لأم كلثوم وصباح ونجوى كرم وغيرهم من سلاطين الطرب.

تحضّر سارة حاليّاً لسلسلة من الأعمال الغنائية ستطرحها بالمستقبل القريب مع شركة إدارة أعمالها "ميوزيك إز ماي لايف" و"وتري".

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