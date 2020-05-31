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المفاجآت تتوالى في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019

الأحد 31/مايو/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
تتوالي المفاجآت في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الترجي التونسي والوداد المغربي، وذلك بعدما كشف الموريتاني أحمد ولد يحيي مراقب المباراة عن مفاجأة جديدة في شهادته أمس أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولي "تاس".

ووفقًا لموقع " " المغربي أن أحمد ولد يحيي أكد خلال شهادته أمام المحكمة الرياضية الدولية، أن فريق الوداد المغربي لم ينسحب من النهائي الإفريقي أمام الترجي، بسبب تعطل تقنية الفيديو، مشيرًا إلي أن أحمد أحمد رئيس الكاف هو من طلب منه أن يبلغ الحكم بكاري جاساما بإنهاء المباراة.

وأشار الموقع المغربي أن المراقب الموريتاني قد رفع تقريرًا للكاف يشمل كافة تجاوزات الترجي وحكم المباراة، أزمة تعطل تقنية الفيديو، وواقعة إلغاء هدف شرعي للوداد المغربي، وهذا الأمر يرجح موقف الفريق المغربي بالقضية.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي الدولية استمعت لأقوال أحمد أحمد رئيس الكاف والذي أكد تلقيه تهديدات كثيرة من جانب الترجي التونسي، من أجل سرعة حسم إجراءات تتويج الفريق التونسي باللقب حتي لا تندلع ثورة من جانب الجماهير الحاضرة للقاء، كما أكد على هذه الأقوال نائبه الكونغولي كونستان أوماري.

وأدلي الحكم الجامبي بكاري جاساما ايضا بشهادته أمام المحكمة الرياضية، والتي جاءت في صالح نادي الوداد المغربي، حيث أكد الحكم أن الفريق المغربي لم ينسحب من المباراة، موضحًا أن لاعبو الوداد طلبوا منه اللجوء لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف لكنه فوجئ بتعطل الجهاز.

وكان نادي الوداد الرياضي قد قرر تصعيد قضية النهائي الإفريقي لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي، بعد الحكم الصادر عن اللجنة التأديبية التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، والقاضي بتتويج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا واعتبار الوداد منسحبا من اللقاء.

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