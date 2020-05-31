"الإبراشى" يستعرض حفل زفاف.. ويؤكد:"ده رقص على جثث المعازيم" (فيديو)

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو لزفة "عفش"، بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية وعلق قائلًا:"لا يوجد مانع من الاحتفالات ولكنها ليست فى زمن الكورونا، لأنك تبقا بتنتحر وبتموت الناس معاك"، مستنكرًا تجمع المواطنين في الأفراح والمناسبات رغم التحذيرات المتكررة من قبل الدولة المصرية، بخطورة هذا الأمر وتأثيره على صحة المواطنين في زمن كورونا".





واستعرض "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، فيديو آخر لأحد الأفراح بمحافظة الشرقية أيضًا، يظهر تجمع مئات المواطنين وهم متجمعون وبعضهم يرقصون على أنغام الموسيقى، وتابع: "المشاهد دى متنفعش لأنها قاتلة.. أنت كدا مش بتفرح كدا..أنت بترقص على جثة المعازيم وأسرتك وتحول الفرح إلى جنازة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".