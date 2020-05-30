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ننشر تفاصيل اجتماع مجلس الكنائس بالأردن

السبت 30/مايو/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
اجتمع رؤساء الكنائس في الأردن مساء اليوم السبت، في مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان لوضع الآلية والتعليمات الجديدة قبيل فتح الكنائس أمام المؤمنين.

في بداية الاجتماع قدم رؤساء الكنائس شكرهم المقرون بالدعاء والمحبة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ولكافة الدوائر والمؤسسات وبالأخص وزارة الصحة والكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص وللجيش العربي الباسل ولكافة الأجهزة الأمنية على عملهم الذي يشهد له أمام العالم أجمع خلال الفترة الماضية والعصيبة التي حلت على البلاد والعالم أجمع من الوباء المستجد كورونا " كوفيد 19".

وتماشيًا مع قرار الدولة بفتح الكنائس خلال أيام الأحاد أبتداءً من يوم الأحد الموافق 7 6 2020 قرر رؤساء الكنائس التدابير الإحترازية والوقائية التالية لجميع كنائس المملكة:

1. الإلتزام بإرتداء الكمامات وتعقيم اليدين عند مدخل الكنيسة قبل الدخول.
2. تباعد المصلين عن بعضهم البعض داخل الكنيسة على الأقل متر ونصف.
3. إستبدال تحية السلام أثناء الصلاة بالإنحناء عن بعد.
4. الطلب من كبار السن والأطفال والمرضى ومن أي شخص يشعر بأي عارض مرضي الصلاة في المنزل.
5. عدم التجمع قبل وبعد الصلاة أمام مداخل الكنيسة وقاعاتها.
6. تعليق جميع الفعاليات الرعوية في الكنائس ( لجان السيدات والشبيبة والمجموعات الكشفية ومدارس الأحد ) حتى إشعار أخر.
7. مدة العظة للأباء الكهنة لا تزيد عن 10 دقائق.
8. إزالة السجاد من الكنائس وأغطية المقاعد. 

كما تباحث المجلس بأمور المراسيم (الأكاليل والعماميد والجنانيز)، ورفع توصيته للحكومة بالطلب للسماح لإتمامها في الكنائس بحضور عدد اقصاه من 30 الى 50 شخص، وطلب مجلس رؤساء الكنائس من الحكومة الموافقة على إقامة القداس الإلهي أيام الجمع كون يوم الجمعة هو يوم عطلة رسمية مما يتيح الفرصة لأبنائنا العاملين المشاركة في الصلوات والخدم.

وفي الختام أوصى المجلس بالإجماع أن هذا الإنجاز والنجاح، يحملنا جميعًا مسؤولية الإلتزام والتقيد به على كافة الأصعدة، ومن ثم رفع أعضاء المجلس الدعاء الى الله أن يرفع عنا هذا الوباء ويحمي بلدنا الحبيب الأردن وقائده وشعبه من كل مكروه.

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كورونا فتح الكنائس

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