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"الصحة": دخلنا مرحلة الوباء.. وكل مصاب ينقل العدوى لـ 5 أشخاص

السبت 30/مايو/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوضع الوبائي في مصر الآن يشهد ارتفاع في الإصابات، متوقعًا مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، لكن الوضع بشكل عام، 80% إصابات خفيفة و15 % متوسطة و5% حرجة.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "ألعربية الحدث"، مساء السبت، أن معدل العدوى الأن في المرحلة الوبائية، المتمثلة في أن كل شخص يسبب العدوى لخمسة أشخاص في المتوسط وهو معدل كبير ولن يتراجع، إلا بإتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية عبر ارتداء الكمامات والمسافات الآمنة وهي الوسيلة الفعالة للوقاية.

وعلق حسني على مشاهد تكدس المرضى أمام المستشفيات المنتشرة على السوشيال ميديا، قائلًا: "دعونا نتفق أن هناك فرق بين مستشفيات الفرز والعزل، فالأولى تفرز المرضى، ومن يثبت إيجابيته يحال للثانية وهي مستشفيات العزل" كاشفًا أن مشاهد التكدس ليست أمام مستشفيات العزل وإنما الفرز، معقبًا: " بعد إفتتاح الوزيرة اليوم لعدد من المستشفيات لن يتكرر هذا المشهد مجددًا ".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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كورونا الصحة كورونا الوباء الصحة العالمية

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