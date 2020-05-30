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حسام عاشور: اتفاقي مع "آل الشيخ" كان بالتنسيق مع إدارة الأهلي.. ولا أفهم لماذا هذا الهجوم المُمنهج (فيديو)

السبت 30/مايو/2020 - 09:48 م
حسام عاشور
حسام عاشور
علي نبوي
أطلق حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قذائف من العيار الثقيل والتي كشف خلالها كواليس ما حدث بينه وبين إدارة النادي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا بخصوص مهرجان اعتزاله.


ونشر عاشور فيديو مطول له عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"لست من هواة نشر الفيديوهات كثيرًا، ولكن في الفترة الماضية، كان هناك الكثير من الأحاديث والكثير من اللغط، وكان لا بد من الخروج لكي أتكلم".


وقال :"الجميع يعلم تاريخ حسام عاشور جيدًا وقيمته وإنجازاته مع النادي الأهلي، والحمد لله لم أقصر مع النادي الأهلي على الإطلاق، ولم يسمع لي أحد أي صوت منذ صعودي مع الفريق الأول".


وأضاف :"كنت أؤدي عملي على أكمل وجه وكنت أعمل للنادي الأهلي الذي تربيت فيه بكل ما أملك بداخلي وبكل طاقتي".


وأشار قائد الأهلي :"الضغط كان كبيرًا علي طوال الفترة الماضية، ولا أعلم سببًا لذلك ماذا فعلت لكي يحدث كل ذلك".


وواصل :"سأحكي الموضوع باختصار شديد، عمري ما طلبت من النادي الأهلي أي شيء على الإطلاق، ولم أطلب منه الاحتراف خارجيا للاستفادة ماديا مثل الأخرين، ولم أفعل ذلك، موضحًا عندما كان النادي يطلب مني التوقيع على بياض كنت أوقع دون النظر إلى المقابل المادي".


وزاد قائد الأهلي قائلًا:"بالنسبة لي الموضوع كان صعبًا للغاية، ولم يكت هذا هو السيناريو الذي وضعته والنادي أبلغني بإقامة مباراة اعتزال والعمل في قناة النادي وقضاء فترة معايشة في أي نادي أوروبي، وكان ردي على المسؤولين بأني سأفكر ثم أرد عليهم".


وتابع قائلًا :"الموضوع بالنسبة لي صعب للغاية، وليس سهلا أن اعتزل كرة القدم وعمري ٣٤ عام، بجانب أنني قادر على اللعب لموسمين أو ثلاثة فالموضوع بالنسبة لي لم يكن سهلا وكان صعبًا جدًا".


وواصل :"بعد تفكير طويل مني قام مسؤولو النادي الأهلي بالاتصال بي، وأبلغوني بأن المستشار تركي آل الشيخ يريد إقامة مباراة الاعتزال وهو أمر سار بشكل رسمي، وأبلغوني بأنهم موافقون على ذلك، وطلبوا مني التنسيق معه"، وأكمل قائلًا "تواصلت مع محمد العاصي والمستشار تركي آل الشيخ على ما بلغت به من قبل مسؤولو النادي الأهلي، بإقامة مباراة اعتزال كبيرة تليق باسم حسام عاشور، وقيمته وتاريخ كابتن النادي الأهلي".


وأوضح عاشور :"المستشار تركي آل الشيخ أبلغني بأن كل ما أريده سيفعله لي وأن يكون الاتفاق الثلاثي بيننا نحن الثلاثة النادي الأهلي والمستشار تركي وأنا وعندما رجعت إلى مسؤولو النادي أبلغوني بأنهم سيمنحوني ورقة وسنشارك في مباراة الاعتزال".


واستطرد :"العاصي وآل الشيخ أبلغوني بموافقتهم وبعد ذلك الاستاذ جمال جبير قام بمنحي ورقة وقمت بطباعتها وأعطيتها للكابتن سيد عبد الحفيظ الذي وقع عليها ثم أعطيتها للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي وفي اليوم الثاني أعطاني الورقة والأمور كانت تسير في الاتجاه الصحيح بالاتفاق مع الأطراف الثلاثة وكان ذلك أول أمس".


وأكد نجم القلعة الحمراء :"قمت بعمل فيديو أشكر فيه جميع الناس ومجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب، والأجهزة واللاعبون وكل من ساندني طوال الفترة التي لعبت فيها والمستشار تركي آل الشيخ".


وزاد :"هذه كانت في الرتوش الأخيرة وقمنا بإرسال الفيديو إلى النادي والمستشار تركي آل الشيخ، وطلب ومحمد العاصي من الأستاذ جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي بإرسال خطاب الشكر حتى يتم تعديل أي شيء إذا كان يستدعي ذلك قبل أن يتم نشرها رسميا".


وأوضح :"جمال جبر أبلغ محمد العاصي بأن الكابتن محمود الخطيب لا يرد على الهاتف في مرة، والثانية فهو موجود في الساحل، والله العظيم هذا ما حدث كل هذه الأمور كانت من الساعة ٨ مساءًا وحتى الثانية عشر صباحًا ومدير المركز الإعلامي يبلغ العاصي بأنه سيرسل الخطاب في زمن ساعة".


وأضاف :"حتى الساعة ١٢:٣٠ صباحا نتحدث مع جمال جبر لماذا لم ترسل سيرة الخطاب يبلغنا بأن الخطيب لم يرد على الهاتف، وفي النهاية أبلغنا بأن حفيد الكابتن محمود الخطيب مرض ونقل إلى المستشفى، أقسم بالله هذا ما حدث بالظبط، خليك في صف المستشار تركي آل الشيخ كل الأمور تسير بشكل صحيح، ولماذا توقف الموضوع عندما طلبوا إرسال صيغة خطاب الشكر، لا أفهم السبب وراء ذلك".


وأشار :"الجميع يعلم من هو حسام عاشور الذي لم يتطاول على أحد يومًا ما ولم يفتعل أي مشكلة والجميع يحب حسام عاشور، حتى الآن لا أعلم لماذا توقف الموضوع، عاشور هو الأكثر ضررًا حتى الآن".


وأردف :"أريد إقامة مباراة الاعتزال، وأرغب في أن تسير الأمور بسلاسة، وبهدوء مثلما كنت ألعب، هذا ما أتمناه ولا أتمنى شيئًا أخر، أنا وافقت على ما قاله النادي لي، أبلغوني بالاعتزال وافقت رغم قدرتي على اللعب، أريد أن يسير الموضوع بطريقة سلسلة لأن هذا حقي بتاريخي الذي كتبته والإنجازات التي حققتها، وما فعلته للنادي الأهلي".


وأكمل تصريحاته قائلًا :"ليس لي شأن بما يفعله الأخرون بالسب أو غير ذلك، ما أريده أن تسير الأمور بشكل طبيعي في ملف مباراة الاعتزال لأنني لم أفعل لأحد أي أمر سيء".


وتابع :"كتر خير المستشار تركي آل الشيخ لأنه هو المتكلف بكل شيء، ولك يقصر في أي شيء معي على الإطلاق وبالاتفاق مع النادي الأهلي".


وواصل :"لم أفعل ذلك من نفسي ولكنه باتفاق مع النادي الأهلي، الراجل مشكورًا تكفل بكل شيء، موضحًا أنه في حال إقامة مباراة الاعتزال في السعودية كان سيتكفل مشكورًا بطائرة خاصة تنقل فريق الأهلي لخوض اللقاء وتعيده مرة أخرى، هو يريد المساعدة.


وأكمل :"لا أفهم لمصلحة من ما يحدث الأكيد أنه ليس في مصلحتي، وأكيد أن أبسط حق من حقوقي إقامة مباراة اعتزالي مثل أي شخص لما قدمته مع النادي".


وأتم حديثه :"أعتذر للجميع لانفعالي، ولكن اتعرض للسباب دون أعرف ما هو السبب لذلك، الجميع يضغط علي، أريد أعرف ماذا فعلته من شيء سيء للنادي الأهلي أو لأي شخص حتى يقوم الجميع بفعل ذلك معي، مهما كانت الخلافات.. أين أنا في كل ذلك".

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