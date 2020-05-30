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اللي زيك مابيجوش كتير.. بهذه الكلمات نعى محمد فراج حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 10:24 م
حسن حسني
حسن حسني
رشا عادل
أعرب الفنان محمد فراج، عن حزنه الشديد على رحيل الفنان حسن حسني، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"اللى زيك مابيجوش كتير الله يرحمك يا عم حسن ويسكنك فسيح جناته إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الله يرحمه ويثبته عند السؤال" وأضاف آخر"حقيقي فقد عظيم كان وحيفضل صانع البهجه فعلا الله يرحمه يارب".


يذكر أن الفنان حسن حسني، رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 30 مايو 2020 عن عمر يناهز 89 عامًا أثر أزمة قلبية دخل على اثرها مستشفى دار الدفاع.

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