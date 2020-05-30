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نجل الفنان حسن حسني يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده

السبت 30/مايو/2020 - 09:59 م
حسن حسني
حسن حسني
هدى عبدالرازق
أعرب هشام حسن، نجل الفنان حسن حسني، عن شكره وتقديره للجمهور لما اظهروه من تقديره لوالده، معقبا: "بشكر الناس.. وحب الجمهور كان واضح".

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء السبت، إلى أن صحة والده خلال شهر رمضان وعيد الفطر كانت جيدة للغاية، ولكنه شعر أول أمس بألم في صدره، وتوجهوا به على الفور إلى المستشفى، وبعد الفحص تبين وجود جلطة في القلب.

وأضاف نجل الفنان حسن حسني، أن والده أجرى عملية قسطرة في القلب، ولكنه توفى بعد العملية بخمس ساعات، متابعا: "حب الناس بالنسبة لوالدي ثروته الحقيقية"، لافتا إلى أن والده كان محب لأحفاده جدا.

وفي إطار ذلك، نستعرض أبرز وأشهرإ الفنان الكبير الراحل حسن حسني الذي توفي عن عمر ناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

"يا أم نيازي صحي نيازي وقولي له ضبش حرامي".. " ياناس محدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحة".." أمك حلوة قوي يا لمبي".. إفيهات عديدة امتعنا بها الفنان الراحل حسن حسني خلال مسيرته الفنية من أجل إسعاد المشاهدين والجماهير العربية، خاصة أنه يعد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر.

يا أم نيازي صحي نيازي وقولي له ضبش حرامي - غبي منه فيه
ياناس محدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحة - فيلم ميدو مشاكل
خاف يا عيد - فيلم عيال حبيبة
يا فاشل يا فاشل.- فيلم الباشا تلميذ
دي حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد - فيلم محامي خلع
أمك حلوة قوي يا لمبي - فيلم اللمبي
عايز تحتفل بالالتصاق يا صايع يا ملتصق.. عبود على الحدود

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.
وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.

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