أمريكا.. تجاوز وفيات كورونا 105 آلاف حالة والإصابات 1,8 مليون





تجاوزت اليوم السبت، حصيلة الإصابات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة الأمريكية، مستوى 1,8 مليون، والوفيات عتبة 105 آلاف حالة.





وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية 1806589 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 105063 وفاة، ما يساوي 5.82% من إجمالي الحالات المرصودة، و523064 شفاء، وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالمياً من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن مؤشر الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا يشهد تراجعا في كل أنحاء الولايات المتحدة.



