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أمريكا.. تجاوز وفيات كورونا 105 آلاف حالة والإصابات 1,8 مليون
السبت 30/مايو/2020 - 09:05 م
تجاوزت اليوم السبت، حصيلة الإصابات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة الأمريكية، مستوى 1,8 مليون، والوفيات عتبة 105 آلاف حالة.
وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية 1806589 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 105063 وفاة، ما يساوي 5.82% من إجمالي الحالات المرصودة، و523064 شفاء، وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالمياً من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن مؤشر الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا يشهد تراجعا في كل أنحاء الولايات المتحدة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,099 مليون إصابة، بينهم أكثر من 368 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,702 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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