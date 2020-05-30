يويفا يخطط لتطبيق نظام جديد في البطولات الأوروبية

كشفت تقارير صحفية أوروبية أن الحديث مازال مستمراً حول عودة مباريات دوري أبطال أوروبا التي توقفت عن دور الستة عشر في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأفادت التقارير الصحفية بأنه هناك إتجاه لإقامة مباريات الدور ربع النهائي والدور قبل النهائي من مباراة واحدة فقط بخلاف ما كان معمول به سابقًا بنظام الذهاب والعودة.





وأوضحت التقارير أنه قد يتم عودة مباريات دوري أبطال أوروبا على الملاعب الألمانية بينما هناك إتجاه أيضًا لنقل نهائي البطولة هذا العام من مدينة إسطنبول.





وأشارت إلى أن الإتحاد الاووربي (اليويفا) سيعقد إجتماعاً يوم 17 يونيو المقبل من أجل مناقشة موعد إستئناف البطولة علمًا بأنه تأهل للدور ربع النهائي كلا من أندية باريس سان جيرمان وأتالانتا ولايبزيج وأتلتيكو مدريد.





وكانت بطولة دوري أبطال أوروبا قد توقفت قبل انطلاق المرحلة الثانية من مباريات العودة من دور الستة عشر حيث يلتقي برشلونة مع نابولي ومانشستر سيتي مع ريال مدريد وبايرن ميونخ مع تشيلسي ويوفنتوس مع ليون.



