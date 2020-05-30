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صالح جمعة يكشف لـ "الفجر الرياضي" كواليس جلسته مع فايلر

السبت 30/مايو/2020 - 09:01 م
صالح جمعة وفايلر
صالح جمعة وفايلر
محمد الصو
كشف صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخر ما تم خلال جلسته مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال جمعة خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أنه عقد جلسة قبل توقف النشاط الرياضي مع فايلر المدير الفني، واستعلم منه عن ما ينقصه، للعودة إلى التشكيل الرسمي.

وأضاف نجم القلعة الحمراء : "فايلر أبلغني أنه من الضرورى تغير أسلوب اللعب حتى يتناسب مع طريقته داخل الفريق، بالإضافة إلى بعض التعليمات الخاصة".

وتابع جمعة : "أتدرب الآن بشكل جيد خلال الحجر المنزلي، وألتزم بكل تعليماته، وأسعى لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، من أجل العودة بطريقة جيدة".

واختتم: "الآن أنا لاعب داخل النادي الأهلي، ولا أفكر في الرحيل، ومن خلال جلستي مع المدير الفني، كشف لي العيوب ولذلك أحاول علاجها".

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