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عودة الدوري التونسي يوم 2 أغسطس

السبت 30/مايو/2020 - 08:55 م
الدوري التونسي
الدوري التونسي
وكالات
حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم السبت، تاريخ الثاني من أغسطس موعداً لاستئناف مباريات الدوري، بعد أيام من إعلانه معاودة المنافسات بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، أن المراحل العشر المتبقية من موسم 2019-2020 ستقام بين الثاني من أغسطس و20 سبتمبر.

وستستكمل مسابقة الكأس (من الدور ربع النهائي) اعتباراً من السادس من سبتمبر، على ان يحدد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق.

الى ذلك، ستقام مباريات الدرجة الثانية بين 24 و28 يونيو.

وستقام كل المباريات خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين توقياً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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