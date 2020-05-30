كرم جبر يُعلن سعر مسحة كورونا للصحفيين.. وتسهيلات غير مسبوقة



وأضاف جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "وقعنا بروتكول تعاون طبي بين المركز الطبي لسكك حديد مصر لعلاج العاملين المؤسسات الصحفية القومية المصابين بكورونا"، مشيرًا إلى أن الهيئة تتحمل تكلفة بروتكول العلاج.



وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أنه تم توقيع اتفاق مع كلية طب جامعة عين شمس لاستقبال حالات الرعاية في المستشفى، وحالات العزل في المستشفيات الجامعية.



وتابع:" المصاب يذهب إلى المستشفى ويتم إجراء الفحوصات وفق بروتوكولات وزارة الصحة، لافتا إلى أن مسحة كورونا سيتم إجراؤها بـ 1050 جنيها للصحفيين ويمكن أن تتحمل الهيئة جزءا من التكلفة بـ 50 % لإجراء المسحة للعاملين في المؤسسات الصحفية".



ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة:" اللي عايز يعمل مسحة سيتم إرسال من يجري له المسحة في منزله وتم صرف 100 ألف جنيه لكل مؤسسة صحفية كدعم لشراء ادوات تعقيم ومطهرات من وزارة الأنتاج الحربي أو جهاز الخدمة الوطنية".



كشف كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن بروتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات لعلاج العاملين في المؤسسات الصحفية من الوباء.