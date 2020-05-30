غادة عبد الرازق عن رحيل حسن حسني: "كان ليا الشرف أن أخر عمل ليك معايا"

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نعت الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان القدير حسن حسني، من خلال نشر صورة جديدة لها برفقته من كواليس مسلسل "سلطانة المعز"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلقت غادة، على الصورة قائلة:"الله يرحمك يا فنان ياعظيم يا محترم #حسن حسنى وكان لية الشرف الحمدلله ان اخر عمل ليك#مسلسل سلطانة المعز كان معانا فى رمضان الى نورتنا فية وزدتنا شرف هتفضل #الضحكة الحلوة الى كانت دايما بتسعدنا وانا لله وانا الية راجعون #الجنة باْذن الله ونعيمها".







مسلسل "سلطانة المعز" هو آخر أعمال الفنان حسن حسني، الذي قدمه خلال السباق الرمضاني الحالي 2020، وشارك في بطولته الفنانة غادة عبد الرازق.