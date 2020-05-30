Advertisements

"خسرنا الرهان".. "الديهي" يعلق على وعي المصريين في مواجهة كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الهجوم على الدولة المصرية بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، قائلًا: "الضرب في الدولة جامد قوي".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، منذ اللحظة الاولى لظهور فيروس كورونا يحذروا المواطنين من الاستهانة بفيروس كورونا.

وتابع، أننا كنا نراهن على وعي المواطن وخسرنا الرهان، معقبًا: "المواطن خذلنا بتصرفات وسلوكيات مستفزة وجاي النهاردة مرعوب وخايف، ماحنا قولنا من الأول".

وأذاع "الديهي"، عدد من التصريحات للرئيس السيسي، ورئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، تستعرض التأكيد على وعي المصريين لمواجهة فيروس كورونا، والتأكيد ان الإجراءات الوقائية هدفها الحفاظ على صحة المصريين.
كما عرض فيديوهات ببعض الممارسات الخاطئة للمواطنين في ظل أزمة كورونا، تمثلت في المظاهرات التي خرجت بالإسكندرية لمواجهة كورونا تحت هتافات "الله اكبر"، وزحام المواطنين في العتبة والأسواق لشراء ملابس العيد، معقبًا: "هو ده وعي المواطن".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وعي المصريين نشأت الديهي كورونا الصحة العالمية

أخبار تهمك

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 10 ساعات

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

منذ حوالي 8 ساعات

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يحذر من الكمامة القماش المتداولة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أول تحرك للسودان بشأن اختراق الجيش الإثيوبي الحدود

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موعد عودة حركة الطيران (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

صالح جمعة يكشف لـ "الفجر الرياضي" كواليس جلسته مع فايلر

منذ نصف ساعة

"خسرنا الرهان".. "الديهي" يعلق على وعي المصريين في مواجهة كورونا

منذ 41 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب مصري يعلن اكتشافه علاجا جديد لكورونا: ثبت نجاحه (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"الصيادلة" تكشف سر اختفاء فيتامين (C) وأدوية الزنك.. وتزف بشرى سارة

منذ أقل من ساعة

خبر غير سار من لجنة كورونا إلى المصريين (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: "عندنا أطفال ورضع في مستشفيات العزل"

برلمانية: الرهان على وعي المواطن ضد كورونا نتائجه سلبية (فيديو)

برلماني: حالة عدم وعي المواطن بأزمة كورونا ستؤدي لكارثة

مدبولي: تكبدنا أعباء اقتصادية ضخمة.. والمواطن لم يشعر بنقص الخدمات

عاجل.. مدبولي يرد على المطالبين بإجراءات أكثر صرامة لمواجهة كورونا

تامر أمين عن واقعة وفاة "محمد نادي" بالكورونا: "درس لنا"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

06:26 م

عاجل.. الحكومة تعلن موعد عودة حركة الطيران (فيديو)

08:05 م

خبر غير سار من لجنة كورونا إلى المصريين (فيديو)

06:53 م

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

08:52 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير