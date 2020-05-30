"خسرنا الرهان".. "الديهي" يعلق على وعي المصريين في مواجهة كورونا



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، منذ اللحظة الاولى لظهور فيروس كورونا يحذروا المواطنين من الاستهانة بفيروس كورونا.



وتابع، أننا كنا نراهن على وعي المواطن وخسرنا الرهان، معقبًا: "المواطن خذلنا بتصرفات وسلوكيات مستفزة وجاي النهاردة مرعوب وخايف، ماحنا قولنا من الأول".



وأذاع "الديهي"، عدد من التصريحات للرئيس السيسي، ورئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، تستعرض التأكيد على وعي المصريين لمواجهة فيروس كورونا، والتأكيد ان الإجراءات الوقائية هدفها الحفاظ على صحة المصريين.

كما عرض فيديوهات ببعض الممارسات الخاطئة للمواطنين في ظل أزمة كورونا، تمثلت في المظاهرات التي خرجت بالإسكندرية لمواجهة كورونا تحت هتافات "الله اكبر"، وزحام المواطنين في العتبة والأسواق لشراء ملابس العيد، معقبًا: "هو ده وعي المواطن".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الهجوم على الدولة المصرية بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، قائلًا: "الضرب في الدولة جامد قوي".