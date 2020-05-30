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عمرو رمزي ينعى عراب الكوميديا حسن حسني "ربنا يرحمك يا بابا"

السبت 30/مايو/2020 - 08:53 م
حسن حسني
حسن حسني
سيدة صادق

نشر الفنان عمرو رمزي بوست عن الفنان حسن حسني قاصداً نعية، حيث أنه غادر اليوم عالمنا، وذلك من خلال صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي الشهير" فيس بوك "

وعلق" عمرو" علي الصورة قائلة :" والله مش عارف اكتب كلمتين م الصبح، الله يرحمك يا بابا

.

ورغم حالة الحزن الشديد التي سيطرت على الوسط الفني بعد خبر وفاته إلا أن صلاة الجنازة، لم يحرص على حضورها إلا المطرب الشعبي سعد صغير، وأسرة وأقارب الراحل حسن حسني، وذلك نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها مصر من انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة صحة الجميع من هذا الفيروس.

وإكتفي العديد من نجوم الوسط الفني بنعي الفنان حسن حسني وذلك عبر صفحاتهم الشخصية في السو؛ يال ميديا، حيث ان فيروس كورونا منع الجميع من الحضور، وقيد حركه محبه من الصلاه عليه وحضور دفنه.

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