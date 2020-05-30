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الديهي عن التشكيك في إصابات كورونا: "الوفيات مبتكدبش"

السبت 30/مايو/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بتطبيق "صحة مصر" الذي أطلقته وزارة الصحة ضمن منظومة 100 مليون صحة، لتوعية المواطنين بأعراض فيروس كورونا، قائلًا: "تطبيق هائل ورائع قام بتصميمه المختصين بوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات". 

واستنكر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، التحذير من تطبيق "صحة مصر" وزعم أنه تطبيق يهدف للحصول على البيانات الشخصية، معقبًا: "يخربيتكم".

وعقب "الديهي"، على التشكيك في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، قائلًا: "إحنا عندنا 22 ألف إصابة، ووزير التعليم العالي قال ممكن تكون الإصابات 10 أضعاف، وقد تكون الأعداد غير المكتشفة كبيرة، لكن أرقام الوفيات لا تكذب، ووفيات كورونا لا يمكن لأحد اللعب فيها، وهناك 879 حالة وفاة بكورونا في مصر منذ بداية الأزمة وحتى الأمس، بينما الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 100 ألف حالة".

وشدد، على أن هناك إصابات ووفيات بين الأطقم الطبية في جميع أنحاء العالم وليس مصر فقط، ولا يوجد مزايدات على هذه الدولة، معقبًا: "عصر عبد المنعم أبو الفتوح انتهي، والقائمين على نقابة الاطباء وطنيين، ومصر دولة مؤسسات، ونقابة الأطباء جزء من مؤسسات الدولة المصرية"، موضحًا أن حصيلة وفيات الاطقم الطبية في مصر 11 طبيبا، وهي لا تقارن بأرقام الدول الأخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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