شاهد.. ماذا قال حسن حسني عن شائعة وفاته

Advertisements

أذاع الإعلامي سيد علي، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن، على فضائية "الحدث اليوم"، فيديو قديم للفنان الراحل حسن حسني وهو يعلق على شائعة وفاته، قائلًا: " الناس بتغمني، كل يوم والتاني بينشروا خبر وفاتي، مستعجلين على موتي ليه، لكل أجل كتاب، منه لله اللي بيعمل كده"



وتابع: "أولادي تعرضوا للفزع بعد قراءة خبر وفاتي، وقاموا بزيارتي بعد منتصف الليل للتأكد من حالتي الصحية، لو اللي نشر خبر وفاتي راجل يقول هو مين عشان ناخد حقنا منه، دي رابع مرة تتعمل فيه".





وكان قد توفي الفنان حسن حسني في إحدى مستشفيات القاهرة فجر السبت عن عمر يناهز 89 سنة.



وبحسب تقارير، فإن الوفاة جاءت إثر أزمة قلبية تعرض لها الفنان الراحل.



وولد حسني في القاهرة عام 1931، وظهرت ميوله الفنية مبكرا في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.



وبدأ الممثل المعروف حياته الفنية في المسرح، لكن بداية تعرفه على الجمهور كانت في التلفزيون من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" بطولة عبد المنعم مدبولي.



وخلال مسيرته السينمائية، عمل حسني مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم نور الشريف في فيلمي "الكرنك" و"سواق الأتوبيس"، وأحمد زكي في فيلم "الهروب" و"زوجة رجل مهم".



كما عمل مع عدد من أكبر المخرجين، من بينهم محمد خان، وعاطف الطيب، ورضوان الكاشف.



وكان عقد التسعينيات من القرن العشرين نقطة انطلاق حسني إلى النجومية في عالم السينما والانتشار المكثف ليتحول إلى عامل مشترك بين العديد من الأفلام.



ولم تقتصر موهبة حسني على الكوميديا، إذ برع أيضا في أدوار كبار المسؤولين في أفلام "البريء"، و"الهروب"، و"زوجة رجل مهم"، علاوة على مجموعة من أدوار الشر.



وحصل حسن حسني على جائزة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نسخة 2018، وذلك عن مجمل أعماله التي شكلت تاريخا مهنيا طويلا في عالم الشاشة الكبيرة.



كما كرمه مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الرابعة في ديسمبر كانون الأول 2019.

حرص عدد كبير من الفنانين في الوطن العربى، على نعى الفنان الكبير الراحل حسنى حسنى، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 89 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدان قيمة فنية وعملاق من عملاقة الفن وجوكر السينما.



وكتب الفنان خالد النبوى،" إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان الكبير حسن حسني.. الله يرحمك ويلهم أحبابك الصبر "، وغردت الفنانة اللبنانية ماجى بو غصن، قائلة:" الجميل حسن حسني في ذمة الله رحل أحد أهم وأجمل نجوم الكوميديا والتراجيديا المصرية.. قامة فنية كبيرة رحيلها خسارة للفن العربي".



فيما كتبت الفنانة رزان المغربى: " البقاء لله... وفاة الفنان الكبير والقدير حسن حسنى انا لله وانا اليه راجعون"، وقالت الفنانة نادين نسيب نجيم "اليوم فقدت ساحة الفن العربي أسطورة من الأساطير. وداعًا يا من رسمت الضحكة والبهجة على وجوهنا جميعًا وداعًا يا مدرسة الفن الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".



وعبرت الفنانة كارمن لبس، عن حزنها لرحيل حسن حسنى، قائلة:" شو بزعّل هالخبر الله يرحم الفنان الطيب حسن حسني كان الي الشرف التقي بواحد من عمالقة الفن والكوميديا.. تعازي الحارة لشعب مصر وكل محبينه والله يصبر اهله ".







وقالت الفنانة يارا:" فنان وممثل كبير وعظيم حبّيت فنّو وكل أفلامه الله يرحمه يا رب ويصبّرنا على فراق الفنانين الذين لا يتكررون











