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نجوم بايرن ميونخ يوافقون على تخفيض رواتبهم

السبت 30/مايو/2020 - 03:19 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشف هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني إن نجوم الفريق البافاري وافقوا بالفعل على تخفيض رواتبهم لنهاية الموسم الجاري.

وقال هاينر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "من المرضي جدا أن نرى أن لاعبي فريقنا يتفهمون الوضع، وسيتخلون مجددا عن جزء من رواتبهم حتى نهاية الموسم".

وهي المرة الثانية بعد أبريل، التي يوافق فيها لاعبو بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، على خفض رواتبهم لمساعدة النادي في مواجهة التبعات المالية للتوقف الطويل للمباريات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي حين كانت نسبة الخفض الأول 20 بالمئة من الراتب الشهري، لم يكشف هاينر نسبة الخفض الجديد.

وتوقفت منافسات "البوندسليغا" في مارس الماضي، بسبب "كوفيد-19"، واستؤنفت في 16 مايو الجاري من دون جمهور، ومع بروتوكول صحي صارم.

وبعد خوض 28 مباراة من أصل 34، يتصدر البايرن، ترتيب الدوري بفارق سبع نقاط عن وصيفه ومطارده المباشر هذا الموسم، بوروسيا دورتموند، ويقترب تدريجيا من رفع كأس البطولة للمرة الثامنة تواليا.

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هاينز كورونا رياضة بايرن ميونخ الدوري الالماني

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