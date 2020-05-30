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الفلبين تؤكد 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و590 إصابة

السبت 30/مايو/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت سلطات الفلبين عن ثماني وفيات إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد و590 إصابة جديدة، حسبما أفادت وزارة الصحة في البلاد، اليوم السبت.

وقالت الوزارة في نشرة، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 950 بينما وصلت الحالات المؤكدة إلى 17224، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، أن 88 مريضًا آخرين تعافوا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3808.

وقد سجلت الفلبين، يوم الجمعة،21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1046 إصابة.

وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي عدد حالات الوفاة، أمس، ارتفع إلى 942 حالة.

وأضافت، أن عدد حالات الإصابة بلغ 16634 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن 122 مصابا تعافوا، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 3720 حالة.

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