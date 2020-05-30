Advertisements

تعرف على أسعار ومواصفات أوبل أسترا موديل 2020 في السوق المصري

السبت 30/مايو/2020 - 03:08 م
أوبل أسترا موديل 2020
أوبل أسترا موديل 2020
شهدت أسعار أوبل أسترا سيدان العائلية خلال شهر مايو الجاري تراجعًا بقيمة 20 ألف جنيه، ذلك مقارنةً بأسعارها في أبريل الماضي.

وتقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامات شيفروليه الأمريكية وإم جي الصينية وأوبل الألمانية، "أوبل أسترا" موديل 2020 بفئة واحدة بسعر 299.990 جنيه.

واستطاعت سيارة أوبل أن تلتحق بقائمة أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسوق المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها بحسب بيانات "أميك" 1.229 سيارة.

وتتوفر السيارة في السوق المحلي بمحرك تربو رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبفضل محركها تتمكن "أسترا" أن تنطلق من الثبات بسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 10.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 207 كيلو مترات في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

تقف أوبل أسترا الألمانية على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وزينت السيارة بحليات جانبية وأمامية من الكروم، ويبلغ مساحة تخزينها الخلفية -الشنطة- 460 لترًا.

وزودت مقصورة السيارة بعدد من الكماليات المميزة أبرزها شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات، وتكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج التوزيع، ومدخل تشغيل إسطوانات CD، ونظام التحكم من خلال عجلة القيادة، إضافة إلى خاصية التوصيل اللا سلكي -بلوتوث، خاصية التوصيل بمخارج USB - AUX، فرامل يد كهربائية، زجاج كهربائي.

أما وسائل الأمان التي تقدم بها السيارة بولندية التجميع لعملاء السوق المحلي، يأتي في مقدمها 4 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج مانع للانزلاق، برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP، برنامج مساعد الطرق المرتفعة HAC، مثبت للسرعة، قفل مركزي، مصابيح ضباب أمامية وخلفية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عربيه عربية سياره سيارة سيارات اوبل سيارات سوق السيارات المصري اوبل استرا موديل 2020 اوبل استرا 2020 اوبل السيارات السوق المصري اسعار اوبل استرا موديل 2020 في مصر اسعار اوبل استرا موديل 2020 في السوق المصري اسعار اوبل استرا 2020 في مصر اخبار السيارات

أخبار تهمك

الأهلي يضع شرطا لرحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

تصريح عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب مصري يعلن اكتشافه علاجا جديد لكورونا: ثبت نجاحه (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني

منذ أقل من ساعتين

فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ يوم

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ يوم

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. انهيار زوجة حسن حسني وابنته في جنازته

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يحذر من الكمامة القماش المتداولة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على مواصفات "بيجو 3008" الجديدة في السوق المصري

كل ما تريد معرفته عن سيارة ستروين DS 7 كروسباك الفرنسية

قبل طرحها رسميا في مصر.. تعرف على مواصفات "شيفرولية ماليبو" موديل 2019

تعرف علي مواصفات وأسعار أوبل "جراند لاند"

سيارات تراجعت أسعارها في أول أسبوع من يوليو.. تعرف على الأسعار الجديدة والمواصفات

أسعار ومواصفات سيارة أوبل "أسترا" 2020 في مصر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

01:25 م

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

09:53 ص

فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

01:52 م

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

12:10 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير