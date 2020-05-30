ننشر مواعيد حظر التجوال في مصر سيبدأ من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا (لمدة 15 يوما)

حظر التجوال في مصر | سيبدأ حظر حركة المواطنين اعتبارًا من الساعةاليوم السبت الموافق 30/5/2020، من الساعة 8 مساًء وحتى الساعة 6 صباح اليوم التالي.

ونص القرار على انه اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 30 مايو 2020 ولمدة 15 يومًا يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، وذلك ابتداًء من الساعة 8 مساًء وحتى الساعة 6 صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ونص قرار الحكومة على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.