Advertisements

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على قطع أمريكا علاقاتها مع "الصحة العالمية"

السبت 30/مايو/2020 - 02:50 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي، واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها بقطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء علاقة التعامل القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية؛ لأنها لم تقم بإصلاحتها الملائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

وقال "ترامب"، إن الولايات المتحدة ستعاقب مسؤولين صينيين، بسبب تقويضهم الحكم الذاتي لهونج كونج، لافتاً إلى أن السلطات قررت منع دخول مواطنين أجانب معينين من الصين، الذين تحددهم الولايات المتحدة كمخاطر أمنية محتملة.

 

ولفت ترامب، إلى أن الولايات المتحدة اتخذت قرارات لفرض عقوبات على الصين، بالإضافة إلى ضباط في هونج كونج في تقويضهم الحكم الذاتي لهونج كونج.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,971 مليون إصابة، بينهم أكثر من 364 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,629 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية امريكا الاتحاد الاوروبي أول تعليق

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. انهيار زوجة حسن حسني وابنته في جنازته

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة

منذ حوالي 13 ساعة

لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني

منذ أقل من ساعتين

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ يوم

طبيب يحذر من الكمامة القماش المتداولة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يضع شرطا لرحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

تصريح عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب مصري يعلن اكتشافه علاجا جديد لكورونا: ثبت نجاحه (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"ترامب" يوقع قراراً يخص المستلزمات اللازمة لمكافحة كورونا

بومبيو: قد لا تستأنف الولايات المتحدة تمويل منظمة الصحة العالمية

حاكم نيويورك يكشف عن مفاجأة بشأن مكان مجيء إصابات كورونا

روسيا: نرفض التهديدات الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية

ترامب: طريقة تعامل منظمة الصحة العالمية مع أمريكا سيئة للغاية

"بايدن" يتهم "ترامب" بالفشل في مواجهة فيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

01:25 م

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

09:53 ص

فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

01:52 م

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

12:10 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير