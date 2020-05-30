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عاجل.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن موقفها من عودة الصلاة بالكنائس
السبت 30/مايو/2020 - 02:47 م
الفجر
أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، موقفها من موعد عودة الصلاة بالكنائس المصرية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفد - 19)، وتزايد أعداد الإصابات في الفترة الحالية.
وأوضحت الكنيسة، في بيان صحفي مساء السبت، أنها تتابع اتجاه منحنی الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنا غير معلوم حتى الآن، لذلك اجتمعت اليوم اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لمناقشية موضوع عودة الصلوات الطقسية والخدمات التعليمية.
وأكدت الكنيسة، استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى 27 من يونيو، على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ الدراسة الموقف.
ويُسمح بإقامة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر يوم الاثنين الموافق 1 يونيو، بعدد ستة أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معا وأيضا قداس عيد العنصرة الأحد 7 يونيو، بنفس العدد كاستثناء.
وأشارت إلى استمرار العمل بالقرار الخاص بصلوات الجنازات، والذي يقصر المشاركة في الصلوات على أسرة المنتقل ويفضل” الصلاة علي المنتقل بالمدافن مع تعليق صلوات الثالث وذكرى الأربعين، بينما تُمارس المعموديات في الكنائس بحضور أسرة المعمد فقط.
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