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البحرين تسجل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 02:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 300 إصابة في اليوم السابق، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات النشطة إلى 4914.

 

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن 196 من الإصابات الجديدة تعود لعمالة وافدة، والـ95 الباقية لمخالطين لحالات قائمة.

 

ولم تسجل وزارة الصحة البحرينية، أي حالة وفاة جديدة، فيما أشارت إلى تعافي 111 مريضا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 5811 حتى الآن.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن إجراء 4904 فحص طبي خلال الـ 24 ساعة الماضية للكشف عن فيروس كورونا المستجد المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مما أسفر عن تسجيل 327 حالة جديدة، وتعافي 214 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 5152 حالة.

 

وأوضحت وزارة الصحة، أنه إجمالي عدد الحالات المصابة وصل إلى 4525 بينها 4515 حالة مستقرة، وارتفاع عدد الحالات الخاضعة تحت العناية إلى 10 حالات، أما بشأن عدد الحالات القائمة التي تتلقى العلاج فقد بلغت 29 حالة، وبلغت الوفيات 15 حالة بعد وفاة وافد، فيما بلغ مجموع الفحوصات الطبية 291127.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء.

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