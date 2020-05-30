"MBC مصر" تبدأ في عرض مسلسل "سرايا عابدين" يوميًا في هذه الأوقات

تبدأ قناة "MBC مصر" في عرض مسلسل "سرايا عابدين"، بطولة قصي خولي، يسرا، نور، غداً الأحد، في تمام التاسعة مساءً.

مسلسل "سرايا عابدين" يدور وسط أجواء من الحياة الأرستقراطية الراقية في مصر خلال القرن التاسع عشر، تجري أحداث حول قصص درامية مستوحاه من بعض جوانب حياة الخديوي إسماعيل ومن حوله من نساء وأقرباء وعاملين في القصر، وتدور الأحداث حول زوجات وجواري الخديوي إسماعيل، ومؤامرات كل منهن سعياُ إلى تنصيب أولادهن على العرش والصراعات التي كانت تدور داخل القصر بين الجواري والحريم لنيل رضاه وسط أجواء من التنافس والتآمر والمكائد التي يغذيها إطلاع الخدم وبعض المُستفيدين على أسرار العائلة.

"سرايا عابدين" من تأليف هبة مشاري، بطولة قصي خولي، يسرا، نور، غادة عادل، نيللي كريم، صلاح عبدالله، كارمن لُبس، أنوشكا، ريم مصطفى، سوسن ارشيد، عبد الحكيم قطيفان، داليا مصطفى، صفاء الطوخي، مجدي بدر، ميار الغيطي، منة عرفة، محمود البزاوي، يورجو شلهوب، بيتر سمعان، وآخرين.. وأخرجه عمرو عرفة، وشادي أبو العيون السود.

يعرض مسلسل "سرايا عابدين" على MBC مصر، يوميا في تمام الساعة 9:00 مساءًـ ويبدأ عرضه الأحد 31 مايو 2020 الساعة 9:00 مساءً، ويُعاد يومياً الساعة 12:00 منتصف الليل.