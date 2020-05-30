نجوم الرياضة المصرية والعربية يودعون حسن حسني بكلمات مؤثرة

حرص نجوم الرياضة المصرية والعربية على نعي الراحل حسن حسني بعد أن وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة ، بمستشفى دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر.





وتلقى الوسط الفني والرياضي خبر وفاة حسن حسني بألم شديد حيث عبروا عن حبهم للراحل والذي أثرى الحياة الفنية المصرية بالكثير من الأعمال الخالدة والتي يتذكرها ملايين الأشخاص في الوطن العربي.





أحمد شوبير





وعلق الإعلامي أحمد شوبير عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة حسن حسني قائلا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير حسن حسني.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان".





محمد يوسف





حرص مدرب الأهلي السابق على نعي حسن حسني قائلا: "خالص العزاء في وفاة الفنان القدير حسن حسني.. الله يرحمك يا عم حسن من الممثلين اللي بحبهم أوي.. الله يرحمه ويغفر له".





خالد بيومي





المحلل الرياضي خالد بيومي، على وفاة حسن حسني عبر حسابه بموقع تويتر قائلا: "البقاء لله في عّم حسن رحمه الله عليك.. ستظل في قلوبنا جميعاً".





فهد العتيبي





المعلق الرياضي الشهير، فهد العتيبي هو الآخر قدم واجب العزاء في الراحل حسن حسني ، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رحم الله حسن حسني الذي أسعدنا لسنوات طويلة بأعمال فنية عظيمة ساهمت في إخراج جيل من كبار الفنانين حالياً.. رحل الرجل الطيب وستبقى ابتسامته في ذاكرتنا إلى الأبد.. خالص العزاء لمصر ولأسرته الكريمة ولمحبيه في كل مكان".





أحمد مرتضى منصور





ونعى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ، الراحل حسن حسني قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله الأستاذ حسن حسني في ذمه الله".



