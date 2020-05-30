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مجلس الدولة يوضح الإجراءات الاحترازية والوقائية مع استئناف العمل (فيديو)

السبت 30/مايو/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المستشار طه كرسوع، أمين عام مجلس الدولة، إن عودة الجلسات تدريجية وجزئية بحسب ظروف المحاكم، منوها بأن رئيس مجلس الدولة وجه بإلزام الجميع من قضاة وعاملين والمترددين على المجلس في القاهرة والمحافظات بارتداء الكمامة.

وأشار "كرسوع"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبرفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن قصروا دخول المحاكم على أصحاب الصفة والشأن، حتى لا يكون هناك زحام، موضحا أن التعايش مع الوضع يتجه له العالم كله.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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