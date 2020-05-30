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أحباء حسن حسني يتغيبون عن صلاة جنازته بسبب كورونا (صور)

السبت 30/مايو/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل حسن حسني، من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم، وذلك بحضور أفراد أسرته وأقاربه وبعض محبيه، كما حضر الجنازة عدد قليل من نحوم الفن منهم سعد الصغير ومحمد الصاوي ومنير مكرم،وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد التي منعت الفنانين من التواجد.


يُشار أن حسن حسنى رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز 89 عامًا عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وسادت حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني بعد تأكيد خبر وفاته، وجعل الجميع يقومون برثائه بكلمات مؤثرة، معلنين عن فقدهم لقامة من قامات الفن العربي.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حسن حسني الدرامية مسلسل "سلطانة المعز"،وهو بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

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