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"هتفضل عايش معانا بتاريخك العظيم".. أحمد سعد يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

السبت 30/مايو/2020 - 06:39 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير حسن حسني، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة وسط صدمة شديدة وحزن كبير بين صفوف نجوم الفن.

ونعى الفنان أحمد سعد الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: البقاء لله هتفضل عايش معانا بأعمالك وتاريخك الفني العظيم ربنا يرحمك ويدخلك فسيح جناته.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.

ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة في طريق الفيوم، إذ ستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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