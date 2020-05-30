"الله يرحمك ويحسن إليك".. مراد مكرم ينعى وفاة النجم حسن حسني

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أعرب الفنان مراد مكرم، عن حزنه لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير'انستجرام'



حيث قام "مراد"، بنشر صورة الراحل حسن حسني،وعلق عليها قائلاً: الله يرحمك ويحسن إليك ويصبر بنتك وأهلك وأهل الفن كلهم وكل المصريين علي فراقك.



في سياق متصل، توفى النجم الكبير حسن حسنى صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، وذالك بسبب تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.



ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة على طريق الفيوم، وستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد