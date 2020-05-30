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'لكل أجل كتاب'.. آخر تعليق من النجم الكبير حسن حسني على شائعة وفاته

السبت 30/مايو/2020 - 06:23 ص
حسن حسني
حسن حسني
روان هيثم

أثيرت أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول وفاة العديد من الفنانين، وكان من بينهم النجم القدير حسن حسني مما كان يحزن الجمهور ولكن عند معرفتهم بشائعة الخبر يسعدوا ويتمنوا له الصحة والخير.

وكان الفنان حسن حسني قد ترك تعليقاً له على هذه الشائعات التي تتداول ويعبر عن إستياءه لما يقال قائلاً: "اللي بيعمل كده وبيقلق أسرتي عليا بيستفيد إيه؟، دي سادس مرة عمالين يحيوني ويموتوني".

وتابع: "ليه تخضوا أولادي ولكل أجل كتاب وأنا لسه معاد موتي مجاش بسبب الشائعات ولادي ذهبوا إلى منزلي الساعة واحدة ونص بالليل بعد ما سمعوا إشاعة وفاتي كانوا قلقانين جدًا ومرضيوش يمشوا من عندي".

واختتم" "هما عمالين يموتوني كل شوية ليه وبيستفادوا إيه".

يشار أن حسن حسني توفي اليوم السبت إثر أزمة قلبية حادة، وتم نقله إلي المستشفي وظل في العناية المركزة لمدة 24 ساعة، مما أسفر الأمر علي مفارقته للحياة منذ قليل.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.

كما شارك الفنان الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.

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