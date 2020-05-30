إلهام شاهين تنعي وفاة النجم الكبير حسن حسني

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أعربت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها لوفاة الفنان الكبير حسن حسني الذي رحل عن عالمنا اليوم، وقامت الفنانة إلهام شاهين بنشر صورة للفنان حسن حسني عبر حسابها على "فيسبوك".



وكتبت قائلة: "انتقل الى رحمة الله الفنان القدير حسن حسنى ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته يارب".





يشار أن حسن حسني توفي اليوم السبت إثر أزمة قلبية حادة، وتم نقله إلي المستشفي وظل في العناية المركزة لمدة 24 ساعة، مما أسفر الأمر علي مفارقته للحياة منذ قليل.



وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.



كما شارك الفنان الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.