مصطفى قمر ناعيا وفاة النجم حسن حسني: "فنان عظيم لن يتكرر"

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أعرب النجم مصطفي قمر عن حزنه لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام ".



حيث قام "مصطفى "، بنشر صورة للفنان حسن حسني وعلق عليها قائلاً: "الله يرحمك يا حبيبي ويجعل مثواك الجنة، ربنا يصبرنا علي فراقك ادعوا له يا جماعة".



وتابع قوله: "عم حسن كان أطيب قلب في الدنيا وفنان عظيم لن يتكرر، إن لله وإن إليه راجعون".



ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة في طريق الفيوم، إذ ستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



في سياق متصل، توفى الفنان الكبير حسن حسنى صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.



وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية على مدار المواسم الماضية، وشارك فى مسلسل "سلطانة المعز" لـ غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضي.



وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.