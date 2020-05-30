"ربنا يرحمه".. ريهام عبد الغفور تنعي وفاة الفنان حسن حسني

حيث قامت "عبدالغفور"، بنشر صورة الراحل حسن حسني معلقة عليها قائلة:" ربنا يرحمه".



في سياق متصل، توفى النجم الكبير حسن حسنى صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، وذالك بسبب تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.



ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة على طريق الفيوم، وستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



من ناحية اخرى قدم الفنان حسن حسني، العديد من الاعمال السينمائية والدرامية، وتعد اخر اعماله الدرامية مشاركته في مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، والذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.



ويعد اخر اعماله السينمائية مشاركته الفنان احمد حلمي في فيلم "خيال مآته"، فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بجاننب منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.

