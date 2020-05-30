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بكلمات مؤثرة.. نجلاء بدر تنعي وفاة النجم حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 05:05 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
رحل النجم حسن حسني عن عالمنا اليوم السبت عن عمر يناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية حادة

وأعربت الفنانة نجلاء بدر عن حزنها لرحيل الفنان القدير حسن حسني وذلك من خلال نشر صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير'انستجرام'

وعلقت قائلة: لا إله إلا الله، البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر علي فراق موتانا

وأضافت: أبقي سلملي على الحبايب يا عم حسن، هتوحشني أوي.

وفي سياق متصل من المقرر أن تشيع جنازة حسن حسني ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة في طريق الفيوم، إذ ستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد


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