شاهد.. هل فقدان حاستي الشم والتذوق تعنى الإصابة بكورونا؟

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري أمراض الصدر، إن فقدان حاسة الشم والتذوق أحد أعراض فيروس كورونا، ولكن هناك أعراضا أكثر أهمية مثل ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن فقدان حاسة الشم والتذوق ليست من الأعراض القطعية التي يتم تشخيص مصاب كورونا بها، ولكنها عرض من أعراض أعراض كثيرة لها علاقة بالجهاز التنفسي وحساسية الأنف، وليس شرطا أن يكون مصابا بالفيروس التاجي المستجد.





وأضاف "مغازي"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أن حاسة الشم والتذوق تعود مرة أخرى بعد أن يتعافى مصاب فيروس كورونا من الإصابة، خاصة لأن البعض شكك في عودة تلك الحاسة مرة أخرى لمصاب الفيروس ممن تظهر عليهم أعراضه، مشيرا إلى سلوكات التعامل مع الفيروس اختلفت منذ ظهوره حتى الآن حتى في الأدوية المستخدمة في علاج أعراضه الشديدة.





وأوضح استشاري أمراض الصدر، أن هناك فبركة تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد وأعداد الإصابات، مطالبا المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتزام الإجراءات الوقائية، ومنع النزول لأصحاب الأمراض المزمنة من مصابي أمراض السكر والقلب وارتفاع ضغط الدم.





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.