شاهد.. طبيب: غسل ملابس مصاب فيروس كورونا لا ينقل العدوى

أكد الدكتور عبدالهادي مصباح، زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أن غسل ملابس مصاب فيروس كورونا مع الملابس الأخرى لا ينقل العدوى، مشيرا إلى أنه لابد على من يقوم بغسل تلك الملابس ارتداء القفازات واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أن المخالطين لمصاب بفيروس كورونا لابد وأن يرتدوا الكمامات، ولا يتعامل بشكل مباشر معهم، وأن تكون غرفة العزل ذات تهوية طبيعية جيدة، لتقليل فرص نقل العدوى.





وأشار زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، إلى أن العدوى قد تحدث قبل ظهور الأعراض، ومعظم الإصابات القادمة هي لها علاقة بالاختلاط العائلي والتجمعات، مضيفا: "الفترة من التقاط العدوى إلى ظهور الأعراض من يومين إلى 14 يوما".





ونوه إلى أن هناك دراسة تؤكد أن الشخص المصاب بالفيروس لا ينقل العدوى، إلا قبل ظهور الأعراض بيومين أو ثلاثة، وبعد ظهور الأعراض بحوالي من 8 إلى 10 أيام، ولكن لابد من أخذ كافة الاحتياطات وأخذ أكثر من عينة لحين التأكد من عدم وجود إصابة جديدة له بالفيروس.





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.