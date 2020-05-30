دول تفتح أبوابها للسياحة بعد التزام مواطنيها.. تعرف عليها

هناك بعض الدول التزم مواطنيها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا، ونجحت في تقليص أعداد الإصابات بـ"كوفيد 19"، ووضعت خططًا وقائية ناجعة، وتمكنت للعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي، وبدأت بالفعل في فتح أبوابها للسياحة، وترصد بوابة " الفجر" أبرز الدول التي فتحت أبوابها للسياحة في السطور التالية:





- اليونان تفتح أبوابها للسياحة لـ29 دولة:

بحسب ما ذكرت وكالات فإن اليونان قامت اليوم الجمعة بإدراج 29 دولة في قائمة الدول والتي تسمح اليونان لزوار هذه الدول دخول اليونان بعد 15 يونيو الشهر المقبل، كما تستضيف اليونان عددا آخر من الدول بهدف السياحة حتى الأول من شهر يوليو المقبل.





وأوضحت وزارة السياحة اليونانية أن الدول الـ29 منها: ألبانيا وقبرص وأستراليا والنمسا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا وألمانيا والدنمارك والنرويج وفنلندا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، ولبنان ونيوزيلندا.





وبحسب ما ذكرته "الأسوشيتد بريس" فسيخضع جميع الزوار من تلك الدول لاختبارات "كوفيد 19" قبل دخولهم اليونان.





- كرواتيا تفتح أبوابها للسياحة لـ10 دول أوروبية:

كما فتحت كرواتيا أبوابها لسياحة الشواطئ مع 10 دول أوروبية، فبحسب ما ذكرته الصحف النمساوية، فإن حكومة كرواتيا أخبرت نظيرتها النمساوية بأنها قررت أن تفتح حدودها، دون أي قيود مع 10 دول أوروبية، وأن وزارة الداخلية الكرواتية أفادت بأنه بداية من الآن يتم السماح للمسافرين من 10 دول أوروبية أن يدخلوا كرواتيا من غير أي قيود.





وصرحت نفس المصادر أن الدول العشر هي: النمسا وسلوفينيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وترحب كرواتيا بدخول مواطني هذه الدولة دون فرض أي قيود عليهم ولكن عليهم إتباع القواعد كما في السابق قبل أزمة كورونا.





- ألمانيا تفتح أبوابها للسياحة لـ31 دولة أوروبية:

وضعت الحكومة الاتحادية في ألمانيا تخطيطا لرفع حظر حركة السفر الدولية حول العالم للسائحين، وفتح أبوابها للسياحة بدءًا من 15 يونيو الشهر المقبل لـ31 دولة، منها 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى جانب بريطانيا والتي خرجت من الاتحاد الأوربي" البريكيست" بالإضافة إلى 4 دول في منطقة شنجن وهي دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهي النرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين، ومن المقرر أن تكون الخطة تتوافق مع نسبة تطورات حالات الإصابة بكوفيد 19 وطبقًا لمعايير تمكين السياحة الأوروبية.