وزير المالية السعودي: الحكومة حولت 40 مليار دولار لصندوق السيادي

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الجمعة، أن حكومة حولت 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة من الاحتياطيات الأجنبية لتمويل استثماراتها.

وأكد " الجدعان" ، على أنه يوجد خطة لدي المملكة للتوازن ما بين إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماع، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.





وأكد " الجدعان" استمرار الحكومة فى إتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، وذلك فى إطار تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص الذى تسانده الدولة لعبور المرحلة الحالية التى شهدت تأثراً بفترة الإيقاف الموقت فى الكثير من الأنشطة الاقتصادية, ولتجاوز الآثار السلبية المرتبطة بأزمة الوباء العالمي.