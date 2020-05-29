Advertisements

نائب محافظ القاهرة يكشف حقيقة تغيير اسم أشهر شارع بحي الزيتون

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
نفى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، تغير أسم شارع سليم الأول بحي الزيتون إلى أسم الشهيد العقيد بطل أحمد منسي.

وقال الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه لم يتلق أي تعليمات من المحافظة بشأن تغيير الأسم حتي الآن.

وعلق نائب محافظ القاهرة، على تغير اسم أحد سلاطين الدولة العثمانية لأسم العقيد أحمد، قائلًا "نفسي يتغير"، مشيرًا إلى أنه مطلب العديد من أهالي منطقة الزيتون.

وأوضح "فوزي" بأن تغيير الأسم يحتاج إلى وقت طويل لكثرة شوارعه وليس قرارًا سهلًا.

وظهرت في الساعات الأخيرة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، لوحة تحمل أسم الشهيد العقيد أحمد منسي، بدلًا من أسم سليم الأول.

"مفيش أتوبيسات إلا بكمامة".. تعليمات مشددة من محافظ القاهرة لهيئة النقل العام

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مدير الشئون الإدارية، بالتنبيه على الموظفين بالديوان العام بارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكما شدد محافظ القاهرة، على نوابه الأربعة للمناطق "الشمالية، الشرقية، الجنوبية، الغربية"، ورؤساء الهيئات بضرورة التنبيه على الموظفين بارتداء الكمامات، مشددًا على رئيس هيئة النقل العام بعدم السماح للمواطنين باستقلال الأتوبيسات إلا حال ارتداء الكمامة.

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قرارا بإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

كما نص القرار بأن يُعاقب كل من يخالف قرار عدم ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع انفجار ماسورة غاز بحي المطرية

,تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، موقع انفجار ماسورة الغاز بحي المطرية، لمتابعة إتمام عملية الإطفاء.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بإشتعال النيران بخط فرعي للغاز نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع الحرية مع شارع ترعة الجبل بحي المطرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولي شركة الغاز لموقع الحادث، وتم إغلاق خط الغاز وإجراء عملية الإطفاء دون وفيات أو إصابات و جارى إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز .

حملات تطهير وتعقيم مكثفة بأحياء القاهرة

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي الزاوية الحمراء، بحملة مكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحي، لرفع كفاءة النظافة بالحى مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة المخلفات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الاحياء، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك واستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية في العيد في تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع، كإجراء احترازي ووقائي مع القيام بحملات تعقيم موسعة بالمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بحملة نظافة وتطهير بطريق كورنيش كفر العلو ومنطقة المساكن الاقتصادية وشارع عاطف البرقوقي وشارع أحمد بدوي والشارع الغربي وشارع مصطفى فهمي والشوارع الجانبية، كما استهدفت الحملات المسائية مناطق شرق ووسط حلوان.

وفي حي البساتين تم رفع كفاءة النظافة ووضع صناديق جديدة لجمع القمامة في شوارع البحث الجنائي وفلسطين والميثاق أمام مساكن الأوقاف بمنطقة بير أم سلطان والعروبة بالمعادي الجديدة، كما تم تجريد ورفع الأتربة من طريق الاتوستراد والطريق الدائري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا تعقيم الشوارع المنسي الزيتون

أخبار تهمك

المصل واللقاح: احذروا.. علاج يقتل مصابي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي للأطفال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرد على قضية نادي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعديل بروتوكول علاج كورونا للمرة الرابعة خلال ساعات

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة مطمئنة من "العليا للفيروسات" للمصريين بشأن إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

"لسه موصلناش".. "العليا للفيروسات" تعلق على ذروة كورونا في مصر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

شاهد.. طبيب مصري يكتشف علاجا لفيروس كورونا.. ويؤكد: "جربته بنفسي"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير مهم من الحكومة بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشأة و20 قرية

سيارات تجوب شوارع الجيزة للتوعية بارتداء الكمامات

محافظ القاهرة يشدد على تعقيم وتطهير المؤسسات والشوارع أيام العيد

حملات تطهير وتعقيم مكثفة بأحياء القاهرة

نائب محافظ القاهرة: تركيب شبكة إنارة بنفق العروبة بعد تحويله لسطحي

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع انفجار ماسورة غاز بحي المطرية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

الصحة: 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

05:24 م

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

01:33 م

رسالة مطمئنة من "العليا للفيروسات" للمصريين بشأن إصابات كورونا

08:34 م

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

11:01 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير