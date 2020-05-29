سجل خارق.. تعرف على أرقام جوميز مع الهلال السعودي

اتفقت إدارة نادي الهلال مع الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تمديد عقده لموسم رابع حتى 2022، بناءًا على تقارير فنية حول مستوى اللاعب خلال العامين الماضيين.





ويعد جوميز أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيل الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، والورقة الرابحة داخل صفوف الزعيم، منذ انضمامه له في أغسطس 2018، قادماً من صفوف فريق جالطة سراي التركي.





وحقق جوميز انطلاقة مميزة رفقة الزعيم، بسبب إمكانياته الفنية العالية، إلى جانب امتلاكه القوة البدنية، والقدرة على هز شباك الخصوم.





أنهى المهاجم الفرنسي موسمه الأول مع الهلال، برصيد 54 هدف، فيما صنع 10 أهداف آخرين، بعدما خاص 74 مباراة.





وشارك جوميز في موسمه الثاني مع الزعيم في 37 مباراة، سجل خلالهم 26 هدفاً، وصنع 4 أهداف حاسمة.





وتنوعت مشاركات جوميز بين، 21 مباراة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بالموسم الحالي، سجل خلالهم 14 هدفاً، وصنع 4 آخرين، فيما شارك في 10 مباريات في دوري أبطال آسيا، محرزا 10 أهداف.





كما خاض جوميز مع الزعيم 3 لقاءات، في بطولة كأس العالم للأندية، أحرز خلالهم هدفين، وأنهي الهلال البطولة في المركز الرابع، رغم مشاركته في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.





وشارك بافيتمبي جوميز في مباراتين ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولم يتمكن من إحراز أي أهداف.

انجازات فردية لجوميز





نجح المهاجم الفرنسي في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة؛ بتتويجه هدافا لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019، برصيد 11 هدفًا.





كما حصد لقب أفضل لاعب في البطولة، بعدما ساهمت قدراته العا لية في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي للبطولة.





وينافس جوميز، على لقب هداف الدوري السعودي للمحرفين؛ حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 14 هدفًا، بمعدل هدف كل 104 دقيقة، خلف المغربي حمد الله، مهاجم النصر، وصاحب المركز الأول برصيد 18 هدف.



