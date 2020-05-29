استشاري مكافحة العدوى توضح شروط العزل المنزلي لمريض كورونا (فيديو)

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قالت الدكتورة مها التوني، أستاذ أمراض الباطنة واستشاري مكافحة العدوى إن هناك شروط لتطبيق العزل المنزلي، موضحة أن أهم الشروط أن يقوم المريض بعزل نفسه في غرفة منفصلة عن الأسرة ويكون له حمام مخصص له.



وأضافت "التوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الشهبندر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة أنه يجب استخدام الكحول 70% في عمليات التطهير للاماكن التي استخدمها المريض مع أسرته، مشيرا إلى أنه يجب ارتداء الكمامة عند التعامل أو التقارب مع المريض، وكذلك يرتدي المريض الكمامة.



وأشارت أستاذ أمراض الباطنة واستشاري مكافحة العدوى إلى أن الكمامة القماشية يمكن استخدامها للعامة وليس المنشآت الصحية، مضيفة: "يجب على مريض العزل المنزلي الابتعاد عن كبار السن والمرأة الحامل وأصحاب الأمراض المزمنة".



ويبدأ المواطنون في ارتداء الكمامات إلزاميا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، بتنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا لمنع تفشي الوباء خلال الفترة المقبلة التي تعتبر الأكثر خطورة، وسيتم ارتداء الكمامات الواقية إجباريا في جميع المصالح الحكومية والمنشآت الخاصة والعامة ووسائل المواصلات بكافة أنواعها، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه على المخالفين.





كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

