6 لاعبون ومرافقان يمثلوا مصر فى الإجتماعات الإفتراضية للمجلس الإقليمي الثانىل للاولمبياد الخاص

أعلنت الرئاسة الإقليمية من خلال مقرها الرئيس بالقاهرة عن أسماء الوفود العربية المشاركة فى الإجتماعات الإفتراضية للمجلس الإقليمي الثانى لمداخلات اللاعبين القادة فى الاولمبياد الخاص والتدريب على دور ممثل الصحة، والتى تنطلق يوم 2 يونيو على مدى ثلاثة أيام بمشاركة لاعبين قادة من مصر والكويت والامارات والبحرين والمغرب وعمان وسوريا ولبنان





ويمثل مصر في الاولمبياد الخاص يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد) ، كريم الزينى (لاعب قائد) ، فريدة حسنى (لاعبه قائدة)، وهايدى ياسر (لاعبه قائدة) ، شريف محمد ندى (لاعب قائد) ، طارق محسن ( مدير برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصرى)، ملك حسنى (مرافق).





ويمثل الامارات عمر الشامى (لاعب قائد) ، و محمد الثلحى (مرافق)، وسارة ستراوى ( مشرف برنامج الشباب واللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص الاماراتى)، ويمثل المغرب حافظ ياسين (لاعب قائد)، وسعيد زيى (مرافق) ويمثل لبنان فاطمة قاعون (لاعب قائد)، ومايا كميحة (مرافق)، وأحمد عنتر (لاعب قائد)، وإبراهيم فاضل ( مرافق).





فيما يمثل البحرين حسين عبد الرضا (لاعب قائد)، منير الشهابى ( منسق برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص البحرينى)و يمثل الكويت ناصر الهاشمى (لاعب قائد) ، عبد الرحمن محمد (مرافق) ومريم ذياب ( المتحدث الرسمي للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا) وآيات عبد الله أحمد (مرافق)، ويمثل عمان سليم بن سعيد الرحبي (لاعب قائد) ، وحنان عبد الله (مدير المبادرات بالاولمبياد الخاص العمانى) ، ويمثل سوريا أسماء نصر الدين (لاعبة قائدة)، فادي الحوزاني(لاعب قائد) ، إيمان الصالح (مرافق) .





ويأتى هذا الاجتماع ضمن الخطة السنوية التى كان قد اعتمدها المهندس اأمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى ، وطلب من كل من نيبال فتونى مدير عام المبادرات وليلة الشناوى مدير البرامج الصحية استمرار خطتهم السنوية رغم جائحة كورونا ، فتم اعتماد عقد الاجتماع الثانى للمجلس الإقليمى على طريق المنصة الإفتراضية زووم (Zoom).





وسوف تبدأ الاجتماعات فى الساعة الحادية عشر صباحت بتوقيت القاهرة يوم 2 يونيو وتستمر حتى الساعة الواحدة ونصف ظهرة ولمدة ثلاثة أيام ، ومن جلال مموعه من الجلسات والمحاضرات بمشاركة عدد من الخبراء واساتذة الجامعات المصرية.





وكانت مختلف برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهدت على امتداد العامين الماضيين انتخابات لاختيار مجالس قيادة اللاعبين، وشهد شهر اكتوبر من العام الماضى اقامه أول مؤتمر دولى اللاعبين القادة والذي عقد بمدينة دبلن بأيرلندا خلال الفترة من 14حتي 18 من شهر أكتوبر، اعقبه إقامة المؤتمر الاقليمى الأول للمجلس الإقليمى لمداخلات اللاعبين القادة بالقاهرة خلال الفترة 24-28 من شهر أكتوبر 2019 ، والهدف من اطلاق هذه المجالس إتاحة الفرصة للاعبي الأولمبياد الخاص في مناقشة الموضوعات التي تتعلق بأنشطة الأولمبياد الخاص ليعبرون عن آرائهم وعرض مقترحات هذا المجلس على الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى .



