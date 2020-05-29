"الغذاء والدواء" بالمملكة تحذر من مستحضرات بها مادة "ميتفورمين"

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول المستحضرات الدوائية التي تحوي مادة (ميتفورمين).





وأكدت الهيئة، أنه بناءً على ما تم رصده حول وجود خلل في جودة بعض المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة (Metformin) تتمثل في تلوثها بالشوائب الكيميائية التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine والتي تعتبر ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مواد مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً.





وقامت الهيئة منذ وقتٍ مُبكر بإجراء عمليات التحقق المُتبَعة لضمان جودة وسلامة المستحضرات الدوائية المُسوقة من خلال تحليل عدد من المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة (Metformin) وتُباع في السوق السعودي، وتم حتى تاريخ إعداد هذا البيان الانتهاء من تحليل عدد من المستحضرات والتي ثبت عدم تلوثها بشوائب NDMA أو كانت فيها نسبة الشوائب في الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي.





وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2460 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة بالفيروس إلي 81.766 حالة مؤكدة.





أضافت وزارة الصحة، أن مجموع حالات التعافي يبلغ 57.013 حالة تعافي، فيما بلغ مجموع الوفيات 458 حالة وفاة بعد تسجيل 17 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة، أن الاصابات توزعت بين المناطق على النحو التالي: "الرياض483، جدة251، مكة المكرمة 189، الدمام 124، الهفوف107، المدينة المنورة 52، الجبيل49، خليص33، القطيف30، بقيق26، الخبر 18، حائل 15، الطائف 14، الظهران 13، أحد رفيدة11، الخرج11، وادي الدواسر10، نجران 9، ينبع 8، تبوك7، أبها6، خميس مشيط 6، السليل 6، حوطة بني تميم 6.

حفر الباطن 5، حريملاء 5، صفوى 4، بيش 4، الزلفي 4، رماح 4، العيون 3، رنية 3، النماص 3، صبيا 3، شرورة 3، القويعية 3، رويضة العرض 3، تمير 3، الجفر 2، قنة 2، السحن 2، الخاصرة 2، المجاردة 2، بيشة 2، النعيرية 2، جازان 2، رابغ 2، ليلى 2، الدلم 2.

فيما سجلت حالة واحدة في كل من الوجه والمخواة وطبرجل والعيص ووادي الفرع والبكيرية والرس وعنيزة والهدا والمضة ووادي بن هشبل وسبت العلاية والدرب والعارضة والدائر والعويقلية وعفيف وضرماء وشقراء وثادق.



