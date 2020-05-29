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تطهير مقابر دمنهور بعد دفن ضحايا فيروس كورونا (صور)
الجمعة 29/مايو/2020 - 07:40 م
إسلام أمين
عقم فريق من الطب الوقائى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مقابر مدينة دمنهور، بعد الإشراف على دفن اثنين من ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كان جثامين الضحايا قد وصلا للمقابر، بعد وفاتهما خلال خضوعهما للعلاج من فيروس كورونا المستجد بمستشفى الحجر الصحي، مغسلان ومكفنان، وتم دفنهما طبقا لتعليمات وزارة الصحة فى حضور عدد بسيط من أسرتهما، وتم تطهير وتعقيم المكان عقب انتهاء عملية الدفن.
كان قام فريق طبي من مستشفي رشيد العام بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، بتوقيع الكشف الطبي علي 19 صيادا قادمين إلي بوغاز رشيد علي متن مركب صيد قادم من المياه الإقليمية الليبية.
وأشار بيان لمستشفي رشيد العام إلى عدم وجود اي أعراض مرضية على الصيادين القادمين من دولة ليبيا لفيروس كورونا بعد الكشف عليهم وفحصهم طبيبا من خلال الفريق الطبي.
وكشف البيان عن تحويل الصيادين القادمين من ليبيا إلى الحجر الصحي بدمنهور، تحت رعاية مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، ووزارة الصحة والسكان، تبعا للإجراءات المتبعة للقادمين من الخارج كإجراء احترازي لفترة حضانة الفيروس.
آخر مستجدات أزمة كورونا
كان جثامين الضحايا قد وصلا للمقابر، بعد وفاتهما خلال خضوعهما للعلاج من فيروس كورونا المستجد بمستشفى الحجر الصحي، مغسلان ومكفنان، وتم دفنهما طبقا لتعليمات وزارة الصحة فى حضور عدد بسيط من أسرتهما، وتم تطهير وتعقيم المكان عقب انتهاء عملية الدفن.
كان قام فريق طبي من مستشفي رشيد العام بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، بتوقيع الكشف الطبي علي 19 صيادا قادمين إلي بوغاز رشيد علي متن مركب صيد قادم من المياه الإقليمية الليبية.
وأشار بيان لمستشفي رشيد العام إلى عدم وجود اي أعراض مرضية على الصيادين القادمين من دولة ليبيا لفيروس كورونا بعد الكشف عليهم وفحصهم طبيبا من خلال الفريق الطبي.
وكشف البيان عن تحويل الصيادين القادمين من ليبيا إلى الحجر الصحي بدمنهور، تحت رعاية مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، ووزارة الصحة والسكان، تبعا للإجراءات المتبعة للقادمين من الخارج كإجراء احترازي لفترة حضانة الفيروس.
آخر مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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