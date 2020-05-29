لطيفة التونسية تروج لأغنيتها الجديدة "للشمس من بعد الغياب طلوع"

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روجت الفنانة لطيفة التونسية، لاغنيتها الجديدة "للشمس من بعد الغياب طلوع" من خلال نشر مقطع فيديو من الاغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت لطيفة، علىعلى مقطع الفيديو قائلة:"للشمس من بعد الغياب طلوع انتظروا اغنيتي الجديدة للشمس قريبا كلمات ياسين الحمزاوي ألحان وتوزيع أمين القلسي".





ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربةالتونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ياساتر على الجمال منتظرين لا تطولين علينا" واضاف آخر"أخيرًا غناية تونسية"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"للنجاح يارب بأذن الله".









يذكر أن آخر أعمال لطيفة التونسية، اغنية "ملكة بيك" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات "يوتيوب".