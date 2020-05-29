Advertisements

لطيفة التونسية تروج لأغنيتها الجديدة "للشمس من بعد الغياب طلوع"

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:00 م
لطيفة
لطيفة
رشا عادل
روجت الفنانة لطيفة التونسية، لاغنيتها الجديدة "للشمس من بعد الغياب طلوع" من خلال نشر مقطع فيديو من الاغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت لطيفة، علىعلى مقطع الفيديو قائلة:"للشمس من بعد الغياب طلوع انتظروا اغنيتي الجديدة للشمس قريبا كلمات ياسين الحمزاوي ألحان وتوزيع أمين القلسي".


ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربةالتونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ياساتر على الجمال منتظرين لا تطولين علينا" واضاف آخر"أخيرًا غناية تونسية"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"للنجاح يارب بأذن الله".




يذكر أن آخر أعمال لطيفة التونسية، اغنية "ملكة بيك" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

المصل واللقاح: احذروا.. علاج يقتل مصابي كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة: 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ 40 دقيقة

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير مهم من الحكومة بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 9 ساعات

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي للأطفال

منذ حوالي 5 ساعات

"أسبوع جهنم".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ودرجات حرارة غير مسبوقة

منذ حوالي 4 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. طبيب مصري يكتشف علاجا لفيروس كورونا.. ويؤكد: "جربته بنفسي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعديل بروتوكول علاج كورونا للمرة الرابعة خلال ساعات

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

جماهير ليفربول تتلقي ضربة موجعة بشأن التتويج بلقب البريميرليج

منذ أقل من ساعة

"لسه موصلناش".. "العليا للفيروسات" تعلق على ذروة كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديد "قوية" بإطلالة حمراء

لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "قلاب"

لطيفة تطرح أغنية "دمرت اللي ما يتدمر" على "يوتيوب"

بهذه الطريقة.. لطيفة تروج لأغنيتها "حب بيغير الملامح"

لطيفة تطالب جمهورها بالتزام المنزل للوقاية من فيروس كورونا

نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديدة "إتحاربت"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

الصحة: 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

05:24 م

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

01:33 م

شاهد.. طبيب مصري يكتشف علاجا لفيروس كورونا.. ويؤكد: "جربته بنفسي"

06:45 م

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

11:01 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير