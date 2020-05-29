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نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بالدرجات الترم الثاني 2020 موقع بوابة نتائج الثانوية العامة للإستعلام برقم الإسم ورقم الكود

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:21 م
الصف الأول والثاني الثانوي
الصف الأول والثاني الثانوي
نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بالدرجات الترم الثاني 2020 موقع بوابة نتائج الثانوية العامة للإستعلام برقم الإسم ورقم الكود

اعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020، بعد أن أدى الطلبة والطالبات امتحاناتهم الكترونياً من المنزل بإستخدام أجهزة التابلت بعد الدخول على منصة الإمتحانات “بريسون” وقد انتهت الإمتحانات بالفعل قبل شهر رمضان، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اعلان النتائج عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرةً، حيث يتثنى للطلبة والطالبات التعرف على نتائجهم من خلال الدرجات التفصيلية في كل المواد التي امتحنوها ليطمئنوا مع أولياء أمورهم على النتيجة.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت حزمة من القرارات الإحترازية الجديدة خلال العام الدراسي الحالي بالنظر إلى الظروف الإستثنائية الحالية، ومنها إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل بنظام الـ open book، وذلك للحد من التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.


الإستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة من هنا.
قم بإدخال رقم الجلوس ورقم الكود التعريفي في المكان المحدد.
ادخل اسمك الرباعي بصورة صحيحة.
اختيار المرحلة التعليمية المقيد بها.
الضغط على اظهار تقرير النتيجة.
تظهر لك النتيجة التفصيلية بدرجات كل المواد.


موعد ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أيام قليلة تفصلنا عن موعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، لنتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الثاني 2020، بعد أن تم بالفعل الإنتهاء من تصحيح ورصد الدرجات تمهيداً لإعلان النتيجة رسمياً بصورة الكترونية كاملة دون الحاجة للذهاب للمدرسة للحفاظ على صحة الطلاب وتطبيقاً لإجراءات السلامة التي تتطلب عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة.

يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي كان قد أعلن اكتمال منظومة التعليم الإلكترونية لإمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وذلك خلال الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو الجاري، وتم خلال هذه الفترة أداء الإمتحانات للطلاب في منازلهم، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة بالمدارس بداية من 15 مارس الماضي، وما تبع ذلك من قرارات استبدال الإمتحانات التقيمية بأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعداية، على خلاف امتحانات أولى وثانية ثانوي التي تم أدائها الكترونياً من المنزل.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بالدرجات الترم الثاني 2020 موقع بوابة نتائج الثانوية العامة للإستعلام برقم الإسم ورقم الكود

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